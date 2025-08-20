Ренан может перейти из «Зенита» в «Васко» после того, как Куэста выбрал «Спартак» — Globo

Бразильский клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к центральному защитнику «Зенита» Роберту Ренану. Как сообщает издание Globo, бразильцы переключились на игрока сине-бело-голубых после неудачи в переговорах по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте.

По данным источника, Куэста, в подписании которого был заинтересован «Васко да Гама», отдал предпочтения московскому «Спартаку», а Ренан является альтернативным вариантом бразильской команды по усилению центра обороны.

Ранее СМИ сообщали, что игрок сборной Колумбии был близок к переходу в «Васко да Гама», однако красно-белые предложили турецкому клубу сопоставимые условия, а также улучшили предложение о заработной плате для самого Куэсты.