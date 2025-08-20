Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Кисляк: Мойзес — машина! Главный его секрет в том, что он суперстабилен в каждом матче

Кисляк: Мойзес — машина! Главный его секрет в том, что он суперстабилен в каждом матче
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал «машиной» бразильского защитника армейцев Мойзеса, отметив его стабильно хорошую игру.

«Мойзес — вообще машина! На мой взгляд, это просто потрясающий игрок. Думаю, все и сами это видят. Главный его секрет, что он супер стабилен в каждом матче. Лучший ли он защитник РПЛ? Все наши защитники — самые лучшие в лиге», — приводит слова Кисляка Legalbet.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл в составе армейцев восемь матчей и отдал три результативные передачи. Контракт бразильца с красно-синими рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Мойзеса в 5 млн евро.

Комментарии
