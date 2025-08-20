«Возможно, увидим переход в клуб, о котором вы ещё даже не слышали». Хачатрян — о Сперцяне

Армянский журналист Грач Хачатрян высказался о возможном уходе полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что предложение по трансферу игрока сделал английский «Саутгемптон».

«Есть некоторые препятствия, которые мы склонны упускать из виду, когда речь идёт об Эдуарде Сперцяне. Во-первых, из-за текущих политических проблем заключать сделки крайне сложно, особенно когда речь идёт об Англии. Вспомним, что случилось со Свеном Мислинтатом (экс-технический директор «Аякса». — Прим. «Чемпионата») во время его пребывания в «Аяксе». Клуб хотел подписать Сперцяна, но политическая напряжённость вынудила их отказаться от этого.

Во-вторых, у Сперцяна остался всего год по контракту, и большинство клубов не готовы платить огромную сумму за трансфер, учитывая это. Кроме того, в последнее время ходит много нелепых слухов о его будущем. В конечном счёте, возможно, мы увидим переход в совершенно неожиданный клуб, о котором вы ещё даже не слышали. Сперцян уже заявил, что готов переехать в Европу, если клуб и он получат подходящее предложение», — написал Хачатрян в соцсети X.