Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возможно, увидим переход в клуб, о котором вы ещё даже не слышали». Хачатрян — о Сперцяне

«Возможно, увидим переход в клуб, о котором вы ещё даже не слышали». Хачатрян — о Сперцяне
Аудио-версия:
Комментарии

Армянский журналист Грач Хачатрян высказался о возможном уходе полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что предложение по трансферу игрока сделал английский «Саутгемптон».

«Есть некоторые препятствия, которые мы склонны упускать из виду, когда речь идёт об Эдуарде Сперцяне. Во-первых, из-за текущих политических проблем заключать сделки крайне сложно, особенно когда речь идёт об Англии. Вспомним, что случилось со Свеном Мислинтатом (экс-технический директор «Аякса». — Прим. «Чемпионата») во время его пребывания в «Аяксе». Клуб хотел подписать Сперцяна, но политическая напряжённость вынудила их отказаться от этого.

Во-вторых, у Сперцяна остался всего год по контракту, и большинство клубов не готовы платить огромную сумму за трансфер, учитывая это. Кроме того, в последнее время ходит много нелепых слухов о его будущем. В конечном счёте, возможно, мы увидим переход в совершенно неожиданный клуб, о котором вы ещё даже не слышали. Сперцян уже заявил, что готов переехать в Европу, если клуб и он получат подходящее предложение», — написал Хачатрян в соцсети X.

Материалы по теме
Уходящий Сперцян, Жедсон или новая звезда ЦСКА? Кто лучший в 5-м туре РПЛ
Рейтинг
Уходящий Сперцян, Жедсон или новая звезда ЦСКА? Кто лучший в 5-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android