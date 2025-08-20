2DROTS вылетел из Кубка России, проиграв «Космосу» в матче с пенальти и двумя удалениями

Медийный клуб 2DROTS потерпел поражение от «Космоса» из Долгопрудного в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Долгопрудном завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 61-й минуте единственный гол забил Данила Матвевнин, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота 2DROTS после того, как защитник Никита Васильев нарушил правила на Семёне Радостеве.

С 39-й минуты медийная команда играла в меньшинстве — красную карточку получил Борис Фартуна за фол на Никите Ершове. Ершова после эпизода заменили из-за травмы ноги. На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён футболист «Космоса» Максим Гаврилов.

2DROTS стал первым медийным клубом, который покинул нынешний розыгрыш Кубка России. Выступления в турнире продолжают «Амкал», который уже вышел в третий раунд, и «БроукБойз», который во втором раунде встретится в гостях с курским «Авангардом».

В матче третьего раунда Пути регионов Кубка России «Космос» сыграет с победителем пары «Велес» (Домодедово) — «Красное Знамя» (Ногинск).