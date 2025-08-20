Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Космос — 2DROTS, результат матча 20 августа 2025, счёт 1:0, 2-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

2DROTS вылетел из Кубка России, проиграв «Космосу» в матче с пенальти и двумя удалениями
Аудио-версия:
Комментарии

Медийный клуб 2DROTS потерпел поражение от «Космоса» из Долгопрудного в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Долгопрудном завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Матвевнин – 61'    
Удаления: Гаврилов – 90' / Фартуна – 40'

На 61-й минуте единственный гол забил Данила Матвевнин, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота 2DROTS после того, как защитник Никита Васильев нарушил правила на Семёне Радостеве.

С 39-й минуты медийная команда играла в меньшинстве — красную карточку получил Борис Фартуна за фол на Никите Ершове. Ершова после эпизода заменили из-за травмы ноги. На 90-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён футболист «Космоса» Максим Гаврилов.

2DROTS стал первым медийным клубом, который покинул нынешний розыгрыш Кубка России. Выступления в турнире продолжают «Амкал», который уже вышел в третий раунд, и «БроукБойз», который во втором раунде встретится в гостях с курским «Авангардом».

В матче третьего раунда Пути регионов Кубка России «Космос» сыграет с победителем пары «Велес» (Домодедово) — «Красное Знамя» (Ногинск).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Амкал» обыграл «Калугу» и вышел в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, побив два рекорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android