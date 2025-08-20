Скидки
«Милан» сделал официальное предложение по Бонифасе из «Байера» — Бергер

«Милан» близок к оформлению трансфера нападающего «Байера» Виктора Бонифасе. Об этом сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер в социальной сети Х.

По информации источника, «россонери» сделали официальное предложение по 24-летнему нигерийцу, которое в данный момент изучают в клубе из Леверкузена. Стороны уверены, что заключат сделку. Отмечается, что сам игрок уже достиг принципиальной договорённости с «Миланом».

В минувшем сезоне Бонифасе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

