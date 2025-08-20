Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Фенербахче — Бенфика: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 22:00

«Фенербахче» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Фенербахче» (Турция) и «Бенфика» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Бенфика» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью встречалась с «Фейеноордом». Турецкий клуб победил со счётом 6:4 по сумме двух матчей. Лиссабонская команда играла с «Ниццей». «Бенфика» одержала победу со счётом 4:0 по результатам двух встреч.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
