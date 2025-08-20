«Фенербахче» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Фенербахче» (Турция) и «Бенфика» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью встречалась с «Фейеноордом». Турецкий клуб победил со счётом 6:4 по сумме двух матчей. Лиссабонская команда играла с «Ниццей». «Бенфика» одержала победу со счётом 4:0 по результатам двух встреч.

