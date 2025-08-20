«Будё-Глимт» — «Штурм»: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Команды будут играть на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра между командами пройдёт в Австрии. Клубы встретятся на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч запланирован на вторник, 26 августа. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов — 2025/2026.