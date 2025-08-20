Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Будё-Глимт — Штурм: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Команды будут играть на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Штурм
Грац, Австрия
Ответная игра между командами пройдёт в Австрии. Клубы встретятся на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч запланирован на вторник, 26 августа. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов — 2025/2026.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
