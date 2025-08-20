Сёмин: к Карпину есть доверие у руководителей и футболистов «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин заявил, что у руководства московского «Динамо» есть кредит доверия к главному тренеру Валерию Карпину.

«Тренером всегда недовольны, если нет набранных очков и в турнирной таблице команда находится на несоответствующем месте. Это реальность в футболе. Нужно сделать поправки и продолжать дальше работать. По-моему, к Карпину есть доверие у руководителей «Динамо» и футболистов. Мне кажется, состав команды не соответствует тому месту, на котором они находятся», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

«Динамо» после пяти туров Мир РПЛ занимает 11-е место в таблице с пятью очками. В следующем туре бело-голубые примут «Пари НН». Матч состоится 23 августа и начнётся в 20:45 мск.