Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: к Карпину есть доверие у руководителей и футболистов «Динамо»

Сёмин: к Карпину есть доверие у руководителей и футболистов «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин заявил, что у руководства московского «Динамо» есть кредит доверия к главному тренеру Валерию Карпину.

«Тренером всегда недовольны, если нет набранных очков и в турнирной таблице команда находится на несоответствующем месте. Это реальность в футболе. Нужно сделать поправки и продолжать дальше работать. По-моему, к Карпину есть доверие у руководителей «Динамо» и футболистов. Мне кажется, состав команды не соответствует тому месту, на котором они находятся», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

«Динамо» после пяти туров Мир РПЛ занимает 11-е место в таблице с пятью очками. В следующем туре бело-голубые примут «Пари НН». Матч состоится 23 августа и начнётся в 20:45 мск.

Материалы по теме
Радимов: Карпин — заложник того, что ему надо менять психологию и игру «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android