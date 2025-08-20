«Я очень сильно расстроился». Вратарь «Торпедо» Бабурин — об исключении из РПЛ

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин заявил, что все футболисты команды понимали, что скандальная ситуация, в которую попало руководство клуба в межсезонье, не разрешится благоприятным образом для чёрно-белых.

10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников Мир РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит «Оренбург».

«Конечно, неприятная ситуация, сильно переживали. Как мне кажется, сборы из-за этого получились, наверное, скомканными, потому что все равно что бы ни говорили, ни писали, этот фон был. В глубине души все понимали, что, скорее всего, будет не очень благоприятный исход для нас. Я очень сильно расстроился. Естественно, весь прошлый год и позапрошлый только и жили идеей играть в РПЛ. Так сложилось, сейчас уже с этим ничего не поделать, справедливо или нет. Эта ситуация уже прошла, о ней уже особо никто не говорит. Сейчас работаем над тем, что есть.

Я уверен на миллион процентов, что это и стало причиной скомканного старта, даже нечего обсуждать. Повлияло и на настроение команды, и на трансферы. Но все равно футболисты — это люди, все переживают по-разному. Можно сколько угодно говорить, что давайте не будем думать, давайте забудем, но человек так устроен, что так легко не все могут это сделать", — цитирует Бабурина ТАСС.

Также Бабурин высказался об уходе главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством «Торпедо» проиграло четыре из четырёх матчей на старте сезона.

«К сожалению или к счастью, нужно признать, что мы сейчас живем в такое время, что пишут всякие инсайды и слухи. Поэтому, наверное, большим удивлением или сюрпризом не стало. Олег Георгиевич Кононов был на тренировке, попрощался со всеми, сказал пару слов, пожал всем руки, после этого уже начали готовиться к игре.

Мы проработали с ним 1,5 года, были отрезки приятные и хорошие, последний длительный отрезок не играл. Но я никогда не говорил и не буду, тем более вслед. Олег Георгиевич, думаю, оценил меня за отношение, за человеческие качества, поэтому хочу, чтобы так и осталось. Хотя, конечно, некоторые вопросы у меня были, остались, но, естественно, о них говорить не буду. Я знаю, что он выполнял работу очень качественно, сильно переживал всегда, жил с командой, готовился всегда. У нас такой спорт, тренер не может быть для всех хорошим или плохим. В любом случае нужно поблагодарить его за работу, прошлый сезон был успешным для команды, для меня, наверное, тоже в первой части. Пожелаю всего самого хорошего", — добавил Бабурин.