Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш: Роналду — отличный пример для мирового футбола

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш после победы над «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1) назвал нападающего Криштиану Роналду примером для футбола.

«Роналду — отличный пример для мирового футбола. Ему 40 лет, и он демонстрирует потрясающую физику. И давайте не будем забывать, что 80% болельщиков на стадионе собрались здесь из-за Роналду. «Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда мирового масштаба», — приводит слова Жезуша O Jogo.

Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 20 результативных передач в 106 официальных встречах за саудовский клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.