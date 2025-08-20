Рафаэл Леау не сыграет в первом матче «Милана» в Серии А из-за травмы — La Gazzetta

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау пропустит матч 1-го тура Серии А с «Кремонезе» 23 августа. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на официальное медицинское заключение «россонери».

Напомним, вингер получил травму в первой игре сезона с «Бари» (2:0) в Кубке Италии. Португалец был заменён на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

Отмечается, что участие Леау в матче с «Лечче» 29 августа также находится под вопросом.

В минувшем сезоне португальский вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.