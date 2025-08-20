Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэл Леау не сыграет в первом матче «Милана» в Серии А из-за травмы — La Gazzetta

Рафаэл Леау не сыграет в первом матче «Милана» в Серии А из-за травмы — La Gazzetta
Комментарии

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау пропустит матч 1-го тура Серии А с «Кремонезе» 23 августа. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на официальное медицинское заключение «россонери».

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Кремонезе
Кремона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вингер получил травму в первой игре сезона с «Бари» (2:0) в Кубке Италии. Португалец был заменён на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

Отмечается, что участие Леау в матче с «Лечче» 29 августа также находится под вопросом.

В минувшем сезоне португальский вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Милан» победил «Бари» в Кубке Италии, Леау забил и получил травму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android