Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Часто помощники провоцируют тренеров на такое». Гончаренко — о Станковиче в «Спартаке»

«Часто помощники провоцируют тренеров на такое». Гончаренко — о Станковиче в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал возможные причины эмоционального поведения сербского специалиста Деяна Станковича, возглавляющего московский «Спартак», в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень часто помощники провоцируют главных тренеров на такое поведение. Может быть, Сакич во время игры начинает заводить, и они вдвоём начинают так агрессивно себя вести. Это явный перебор. Когда тренера захлёстывают эмоции, он перестаёт понимать, что происходит на футбольном поле. С одной стороны, когда у тренера не хватает эмоций, команде не хватает энергии, но перебора всё равно быть не должно. Не пришёл на пресс-конференцию по семейным обстоятельствам? Разные ситуации бывают, но она должна быть, даже чтобы просто помолчать», — заявил Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В 5-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграли вничью с «Зенитом» (2:2), а сербский тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем? Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем?
Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео Лютая развязка «Спартака» и «Зенита»! Соболев забил, а у Барко — драма с пенальти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android