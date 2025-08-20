«Часто помощники провоцируют тренеров на такое». Гончаренко — о Станковиче в «Спартаке»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал возможные причины эмоционального поведения сербского специалиста Деяна Станковича, возглавляющего московский «Спартак», в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень часто помощники провоцируют главных тренеров на такое поведение. Может быть, Сакич во время игры начинает заводить, и они вдвоём начинают так агрессивно себя вести. Это явный перебор. Когда тренера захлёстывают эмоции, он перестаёт понимать, что происходит на футбольном поле. С одной стороны, когда у тренера не хватает эмоций, команде не хватает энергии, но перебора всё равно быть не должно. Не пришёл на пресс-конференцию по семейным обстоятельствам? Разные ситуации бывают, но она должна быть, даже чтобы просто помолчать», — заявил Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В 5-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграли вничью с «Зенитом» (2:2), а сербский тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.