Главная Футбол Новости

«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки — Джейкобс

Комментарии

21-летний полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека интересен туринскому «Ювентусу». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, туринцы обратились к «синим» с предложением подписать футболиста. «Челси» настаивают на постоянном трансфере игрока. Отмечается, что дортмундская «Боруссия» уже получила несколько отказов. Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал аренду Чуквуэмеки с обязательством выкупа на € 20 млн.

Чуквуэмека провёл в аренде в «Боруссии» вторую часть минувшего сезона. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

