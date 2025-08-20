Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«У него нет слабых мест». Бывший тренер ЦСКА Гончаренко — о 39-летнем Акинфееве

«У него нет слабых мест». Бывший тренер ЦСКА Гончаренко — о 39-летнем Акинфееве
Комментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал характеристику 39-летнему голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.

«Акинфеев технически исполняет абсолютно всё и руками и ногами. У него нет слабых мест. Вводы мяча настолько качественные, он очень быстро развивает атаку. Длинные передачи и верхом и низом. С кем-то сравнивать его было бы неправильно. Страховать линию он любую может, хватает и скорости и понимания игры», — заявил Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету экс-голкипера сборной России шесть матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил четыре мяча.

