«Ничего не знаю об этом». Аканджи прокомментировал пост Романо о переходе в «Галатасарай»

Швейцарский защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи отреагировал на информацию журналиста Фабрицио Романо о том, что он согласовал контракт с турецким «Галатасараем».

«Я ничего не знаю об этом», — написал Аканджи в комментариях под постом Романо. После этого Романо отметил, что клубы всё еще находятся в переговорах по переходу Мануэля, однако сам футболист выступает против трансфера. Позднее пост Романо про Аканджи из социальной сети был удалён.

Ранее в среду, 20 августа, Романо сообщил, что «Галатасарай» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер 30-летнего Аканджи за £ 15 млн (€ 17 млн). Отмечалось, что сторонам осталось уладить последние детали.

Аканджи является воспитанником швейцарского футбола. На взрослом уровне он также выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию», а с 2017 года защищает цвета национальной команды Швейцарии. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мануэля составляет € 28 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.