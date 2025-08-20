«Мы друг за друга бьёмся». Тамерлан Мусаев рассказал, с кем больше всего общается в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о сплочении команды на старте сезона-2025/2026, а также поделился, с кем из одноклубников общается больше всего.

«Команда сплотилась. Нас не так много, но мы друг за друга бьёмся и держимся вместе. После матчей все общаемся за столом, по часу в кругу сидим, чувствуется сплочённость. С кем больше всего общаюсь? Со всеми русскими: с Кисляком, Глебовым, Обляковым, Дивеевым, Круговым, со всеми», — заявил Мусаев в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Фабио Челестини 11 набранных очков. Лидирующий «Локомотив» опережает армейцев на два очка, занимающий второе место «Краснодар» — на одно.