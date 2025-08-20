Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы друг за друга бьёмся». Тамерлан Мусаев рассказал, с кем больше всего общается в ЦСКА

«Мы друг за друга бьёмся». Тамерлан Мусаев рассказал, с кем больше всего общается в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о сплочении команды на старте сезона-2025/2026, а также поделился, с кем из одноклубников общается больше всего.

«Команда сплотилась. Нас не так много, но мы друг за друга бьёмся и держимся вместе. После матчей все общаемся за столом, по часу в кругу сидим, чувствуется сплочённость. С кем больше всего общаюсь? Со всеми русскими: с Кисляком, Глебовым, Обляковым, Дивеевым, Круговым, со всеми», — заявил Мусаев в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Фабио Челестини 11 набранных очков. Лидирующий «Локомотив» опережает армейцев на два очка, занимающий второе место «Краснодар» — на одно.

Материалы по теме
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android