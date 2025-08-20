«Это не сломает меня». Игрок «Тоттенхэма» Тель — о расистских оскорблениях

Нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель заявил, что расистские комментарии в социальных сетях не повлияют на него. Напомним, форвард подвергся оскорблениям на почве расизма после матча за Суперкубок УЕФА с французским «ПСЖ» (2:2, 3:4 пен.). 20-летний игрок вышел на замену на 79-й минуте и не забил пенальти в послематчевой серии.
«По прошествии последних нескольких дней я хочу поблагодарить вас за все ваши сообщения с поддержкой! Я также разочарован произошедшим в [прошлую] среду вечером, но расизму нет места в нашем обществе. Каждый день – это этап обучения, каждый день – это урок. Я знаю, откуда я родом, с чего начинал, и ничто из этого меня не сломает. Благодаря труду и смирению господствует уважение. Спасибо всем», – написал Тель в социальных сетях.
