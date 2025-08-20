«Наполи» рассматривает Довбика из «Ромы» из-за травмы Лукаку — Ди Марцио

Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик попал в сферу интересов «Наполи». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, неаполитанцы рассматривают 28-летнего нападающего как замену травмированному Ромелу Лукаку, который может пропустить более трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что «Наполи» также изучает возможность трансфера Расмуса Хойлунда из «Манчестер Юнайтед», экс-игрока «Лестера» Джейми Варди и Толу Арокодаре из «Генка».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.