Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» рассматривает Довбика из «Ромы» из-за травмы Лукаку — Ди Марцио

«Наполи» рассматривает Довбика из «Ромы» из-за травмы Лукаку — Ди Марцио
Комментарии

Украинский форвард «Ромы» Артём Довбик попал в сферу интересов «Наполи». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, неаполитанцы рассматривают 28-летнего нападающего как замену травмированному Ромелу Лукаку, который может пропустить более трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что «Наполи» также изучает возможность трансфера Расмуса Хойлунда из «Манчестер Юнайтед», экс-игрока «Лестера» Джейми Варди и Толу Арокодаре из «Генка».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Стал известен клуб, готовый подписать Артёма Довбика на закрытии трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android