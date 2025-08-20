Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Единственное, что не нравится, — мы не забиваем». Фёдор Кудряшов — о вылете 2DROTS из КР

Аудио-версия:
Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о вылете медиафутбольного клуба 2DROTS из Кубка России. В 1/128 финала Пути регионов команда уступила «Космосу» (0:1). 38-летний защитник провёл на поле все 90 минут.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Матвевнин – 61'    
Удаления: Гаврилов – 90' / Фартуна – 40'

«У меня нет никаких проблем внутри 2DROTS. Я здесь, чтобы играть в футбол, ни на какие потусторонние темы не обращаю внимания, их просто нет. Единственное, что мне не нравится, — мы не забиваем голы. Это напрягает. Это происходит и на тренировках, а потом переходит в игры. Мы — команда, это вопрос ко всем.

На данный момент у меня договорённости с 2DROTS на Кубок Лиги. Я понимаю, что мне 38 лет, президенты переживают по поводу возраста и каких-то травм. Будем смотреть Кубок Лиги, а дальше принимать решение.

Хейтеры и критики имеют право на своё мнение. Если хотят, то пусть сравнивают с «Амкалом». Думаю, нам в этой ситуации нужно думать только о себе, анализировать свою игру и не смотреть на других. Как только мы научимся побеждать себя, тогда сможем выигрывать» — заявил Кудряшов в интервью телеграм-каналу «Некласико».

