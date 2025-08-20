Скидки
Джо Коул: сейчас у Артеты лучший шанс на победу за всё время

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул считает, что у «Арсенала» есть шанс на чемпионство в этом сезоне, и заявил, что «канонирам» стоило купить нигерийского нападающего Виктора Осимхена, который выступает за «Галатасарай».

«Считаю «Ливерпуль» фаворитом. Он усилился, он легко выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Думаю, сейчас у Артеты лучший шанс на победу за всё время. Ему купили центрфорварда, но знак вопроса здесь всё равно остаётся. Вот если бы «Арсенал» купил Осимхена, который добивался своего в Италии и Турции…

Над этим парнем [Дьёкерешем] тоже по-прежнему висит знак вопроса. Думаю, он будет в порядке, будет забивать голы, но сейчас, считаю, «Ливерпуль» остаётся сильнейшей командой.

Лучшая возможность у соперников появится в том случае, если у «Ливерпуля» будет медленный старт сезона из-за многочисленных изменений в составе, но к концу сезона мерсисайдцы, полагаю, наберут полную скорость», — приводит слова Коула Metro со ссылкой на Hayters TV.

