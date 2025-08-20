Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 августа

Сегодня, 20 августа, состоялись 17 матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 20 августа:

КДВ — «Динамо-Владивосток» — 3:0;

«Зенит» Пенза — «Строгино» — 1:0;

«Торпедо» Миасс — «Волна» — 0:0 (3:5 пен.);

«Легион» — «Алания» — 2:2 (4:3 пен.);

«Астрахань» — «Победа» — 1:0;

«Космос» — 2DROTS — 1:0;

«Череповец» — «Звезда» — 2:1;

«Луки-Энергия» — «Ленинградец» — 2:0;

«Химик» Дзержинск — «Амкар-Пермь» — 1:1 (5:3 пен.);

«Машук-КМВ» — «Спартак-Нальчик» — 0:0 (4:2 пен.);

«Велес» — «Красное Знамя» — 2:0;

«Динамо-Брянск» — «Леон Сатурн» — 0:0 (2:3 пен.);

«Динамо» Киров — «Фанком» — 1:1 (12:13 пен.);

«Знамя Труда» — «Динамо-Барнаул» — 2:1;

«Кристалл-МЭЗТ» — «Муром» — 3:2;

«Волгарь» — «Чертаново» — 2:1;

«Динамо» Вологда — «Динамо» Санкт-Петербург — 1:0.

В четверг, 21 августа, состоятся ещё четыре встречи в рамках второго раунда Пути регионов.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)).