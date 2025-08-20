Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Могли на «контору» сыграть». Президент «БроукБойз» — о вылете 2DROTS из Кубка России

Комментарии

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на вылет 2DROTS из Кубка России. В 1/128 финала Пути регионов команда уступила «Космосу» (0:1), играя большую часть матча в меньшинстве из-за удаления полузащитника Бориса Фартуны на 40-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Матвевнин – 61'    
Удаления: Гаврилов – 90' / Фартуна – 40'

«Уважение «Космосу». Чуваки как на последний бой вышли. Могли бы на «контору» сыграть, а вместо этого просто матч в подкатах провели и вырвали победу», — написал Егоров в своём телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
«БроукБойз» в 1/128 финала Пути регионов сыграет с курским «Авангардом». Встреча пройдёт в четверг, 21 августа. В составе медиакоманды на поле должен появиться экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов.

