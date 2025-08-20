«Могли на «контору» сыграть». Президент «БроукБойз» — о вылете 2DROTS из Кубка России

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на вылет 2DROTS из Кубка России. В 1/128 финала Пути регионов команда уступила «Космосу» (0:1), играя большую часть матча в меньшинстве из-за удаления полузащитника Бориса Фартуны на 40-й минуте.

«Уважение «Космосу». Чуваки как на последний бой вышли. Могли бы на «контору» сыграть, а вместо этого просто матч в подкатах провели и вырвали победу», — написал Егоров в своём телеграм-канале.

«БроукБойз» в 1/128 финала Пути регионов сыграет с курским «Авангардом». Встреча пройдёт в четверг, 21 августа. В составе медиакоманды на поле должен появиться экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов.