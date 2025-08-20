«Челси» может отпустить Джексона в аренду за € 11,5 млн с обязательством выкупа — Джейкобс

«Челси» уведомил клубы, заинтересованные в нападающем «синих» Николасе Джексоне, что есть возможность аренды футболиста с обязательством выкупа. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации информации источника, аренда составит £ 10 млн (€ 11,5 млн). Отмечается, что «Астон Вилла» изучает возможность сделки, также не исключается переход в «Ньюкасл» или «Милан». Уточняется, что количество предложений по Джексону возрастёт, если «Челси» снизит запросы по нему, сейчас «синие» хотят £ 80 млн (€ 92,8 млн).

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.