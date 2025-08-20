Гончаренко: у «Зенита» нет Дзюбы и Кержакова, некому завести команду

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о проблемах «Зенита» на старте сезона-2025/2026.

«У «Зенита» нет человека, который заведёт команду. Нет Дзюбы или Кержакова, которые скажут: «Ребята, надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию». Во время игры это надо делать и в раздевалке, и на поле. А они играют по наитию. У тренера должны быть помощники на поле, но их нет», — заявил Гончаренко в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сергея Семака шесть набранных очков.