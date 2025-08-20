Скидки
Защитник «Арсенала» Салиба: уверен, что новые игроки помогут нам взять трофеи

Аудио-версия:
Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба выразил мнение, что новые игроки команды помогут лондонскому клубу завоевать трофеи.

«Мы три года подряд занимали второе место, и понимаем, что нам всегда чего-то не хватает. Теперь новый сезон, и нам нужно понять, чего нам не хватило для победы в лиге. Мы выиграли первый матч и, конечно же, хотим выиграть лигу, и мы выложимся на полную. Для чемпионства нам нужно быть лучше, чем в последние три сезона. Уверен, что новые игроки помогут нам выиграть несколько трофеев. Конечно, с ними мы уже прибавили в игре. Так что посмотрим», — приводит слова Салиба ESPN.

Нынешним летом «Арсенала» приобрёл несколько дорогих футболистов, в том числе лучшего бомбардира Европы прошлого сезона — Виктора Дьёкереша из «Спортинга».

Джо Коул: сейчас у Артеты лучший шанс на победу за всё время
