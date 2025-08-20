Скидки
«Переживаю один из лучших периодов в карьере». Круговой — о смене позиции в ЦСКА Челестини

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своей новой роли в клубе под руководством недавно занявшего должность главного тренера Фабио Челестини. Швейцарский специалист в сезоне-2025/2026 использует левого защитника на обоих флангах атаки.

«Я переживаю один из лучших периодов в карьере. Это из-за смещения позиции в сторону атаки. Когда Челестини только появился в команде, мы поговорили с ним, и я сказал Фабио, что могу играть на нескольких позициях, хотя до этого везде был левым защитником, и только один раз Семак ставил меня правым латералем. Мне очень интересно атаковать, и я очень хочу приносить команде пользу и реализовывать моменты, которые у меня есть», — сказал Круговой в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 11 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка. Круговой в пяти стартовых матчах РПЛ забил три гола и один раз результативно ассистировал партнёрам.

