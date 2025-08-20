Скидки
В «Зените» подтвердили факт переговоров с «Васко да Гама» по трансферу Роберта Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о заинтересованности «Васко да Гама» в аренде бразильского защитника санкт-петербуржцев Роберта Ренана. Ранее издание Globo сообщило, что бразильцы переключились на игрока сине-бело-голубых после неудачи в переговорах по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте.

«Идут переговоры», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

По данным СМИ, Карлос Куэста, в подписании которого был заинтересован «Васко да Гама», отдал предпочтения московскому «Спартаку», а Ренан является альтернативным вариантом бразильской команды по усилению центра обороны.

