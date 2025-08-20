«Арсенал» из-за травмы Хаверца нацелился на Эзе, который почти перешёл в «Тоттенхэм»

Лондонский «Арсенал» вновь вернулся к кандидатуре полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе после того, как нападающий «канониров» Кай Хаверц получил травму, сообщает The Athletic.

По данным источника, председатель совета директоров «Пэлас» Стив Пэриш в последние дни вёл переговоры с главой «Тоттенхэма» Даниэлем Леви по трансферу Эзе. Оба клуба и сам Эзе согласовали условия сделки по переходу, однако в переговоры вернулся «Арсенал» — форвард команды Кай Хаверц сегодня, 20 августа, выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена.

В материале отмечается, что Эзе играл в клубной академии «Арсенала» в детстве, а также был болельщиком лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Эзе находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм». Сумма сделки должна была составить около £ 60 млн (€ 69 млн).

В минувшем сезоне 27-летний Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.