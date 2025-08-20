Скидки
Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику своей работы

Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как относится к критике своей работы со стороны турецких СМИ.

— В турецкой прессе вас много критикуют и обсуждают ваше будущее в клубе. Что вы об этом думаете?
— Футбол такой, какой он есть, и для меня это никогда не было проблемой. СМИ делают подобные вещи, чтобы привлечь немного внимания. Я давно в футболе, поэтому стараюсь не обращать на это внимания. Наша цель — создать наилучшую атмосферу прямо сейчас, насколько это возможно. Критика и подобные вещи могут влиять на игроков, но на меня как на тренера они не особо влияют. Мы хотим создать команду, полную энтузиазма и высоких стандартов. Все хотят успеха. Мы мечтаем его добиться. Критика будет звучать, и это естественно, — приводит слова Сульшера Sports Digitale в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что руководство «Бешикташа» задумалось о смене главного тренера после вылета турецкого клуба из квалификации Лиги Европы. Позже клуб опроверг эти заявления.

