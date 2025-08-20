«Аталанта» объявила о трансфере лучшего бомбардира «Лечче» в минувшем розыгрыше Серии А

25-летний черногорский нападающий Никола Крстович стал игроком «Аталанты». О выкупе прав на игрока у «Лечче» клуб из Бергамо объявил на официальном сайте команды. В новой команде нападающий будет выступать под 90-м номером.

«Семьи Перкасси и Пальюка (владельцы «Аталанты». — Прим. «Чемпионата»), а также весь клуб тепло приветствуют Николу и желают ему всяческих успехов — как личных, так и командных — в футболке «нерадзурри», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аталанты».

Ранее сообщалось, что фиксированная часть сделки составит € 25 млн. Соглашение предусматривает бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера. Крстович перешёл в «Лечче» из словацкого «Дунайcка Cтреда» летом 2023 года. Всего в его активе 18 мячей и семь голевых передач в 72 матчах в Серии А.