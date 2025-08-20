Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» объявила о трансфере лучшего бомбардира «Лечче» в минувшем розыгрыше Серии А

«Аталанта» объявила о трансфере лучшего бомбардира «Лечче» в минувшем розыгрыше Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний черногорский нападающий Никола Крстович стал игроком «Аталанты». О выкупе прав на игрока у «Лечче» клуб из Бергамо объявил на официальном сайте команды. В новой команде нападающий будет выступать под 90-м номером.

«Семьи Перкасси и Пальюка (владельцы «Аталанты». — Прим. «Чемпионата»), а также весь клуб тепло приветствуют Николу и желают ему всяческих успехов — как личных, так и командных — в футболке «нерадзурри», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аталанты».

Ранее сообщалось, что фиксированная часть сделки составит € 25 млн. Соглашение предусматривает бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера. Крстович перешёл в «Лечче» из словацкого «Дунайcка Cтреда» летом 2023 года. Всего в его активе 18 мячей и семь голевых передач в 72 матчах в Серии А.

Материалы по теме
«Спартак» приобрёл защитника, ЦСКА — ещё одного легионера. Трансферы и слухи дня
«Спартак» приобрёл защитника, ЦСКА — ещё одного легионера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android