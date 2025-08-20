Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оуэн — об Исаке: в 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти

Оуэн — об Исаке: в 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поддержал нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака, который опубликовал пост, где высказался о своём положении в стане «сорок». Напомним, Исак написал, что клуб нарушил свои обещания и потерял доверие игрока.

«Смогут ли фанаты «Ньюкасла» простить Исака — большой вопрос. Я не знаю. Он великолепно играл за «сорок», команда взяла трофей, попала в Лигу чемпионов. Он выполнил свою часть сделки, если верить его заявлению. Он чувствует, что этого достаточно, что, исходя из предыдущих разговоров, клуб должен его отпустить, но, кажется, «Ньюкасл» в эту игру не играет.

Это интересная ситуация, потому что в 9 случаях из 10, когда происходит трансфер, это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни дети, которые ходят в школу, ни семьи, которые обустроились в городе, ни прочее. Футболист никого не волнует. Когда происходит наоборот, весь мир сходит с ума: «Как это кто-то посмел добиваться трансфера?». Я не собираюсь критиковать Исака.

Я бы сам так не поступил, но понимаю, что он отличный игрок, который хочет достичь вершины в своей карьере, и ему явно не дают перейти туда, куда он мечтает. Карьера футболиста коротка, и он хочет присоединиться, вероятно, к лучшей команде мира на данный момент. Я понимаю его точку зрения. Просто печально, что всё это разыгрывается на глазах мировой прессы, и в плане репутации он, скажем так, выставлен не в лучшем свете», — приводит слова Оуэна Chronicle Live.

Материалы по теме
Официально
«Ньюкасл» опубликовал заявление в ответ на пост Исака о том, что клуб подорвал его доверие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android