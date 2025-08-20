Оуэн — об Исаке: в 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поддержал нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака, который опубликовал пост, где высказался о своём положении в стане «сорок». Напомним, Исак написал, что клуб нарушил свои обещания и потерял доверие игрока.

«Смогут ли фанаты «Ньюкасла» простить Исака — большой вопрос. Я не знаю. Он великолепно играл за «сорок», команда взяла трофей, попала в Лигу чемпионов. Он выполнил свою часть сделки, если верить его заявлению. Он чувствует, что этого достаточно, что, исходя из предыдущих разговоров, клуб должен его отпустить, но, кажется, «Ньюкасл» в эту игру не играет.

Это интересная ситуация, потому что в 9 случаях из 10, когда происходит трансфер, это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни дети, которые ходят в школу, ни семьи, которые обустроились в городе, ни прочее. Футболист никого не волнует. Когда происходит наоборот, весь мир сходит с ума: «Как это кто-то посмел добиваться трансфера?». Я не собираюсь критиковать Исака.

Я бы сам так не поступил, но понимаю, что он отличный игрок, который хочет достичь вершины в своей карьере, и ему явно не дают перейти туда, куда он мечтает. Карьера футболиста коротка, и он хочет присоединиться, вероятно, к лучшей команде мира на данный момент. Я понимаю его точку зрения. Просто печально, что всё это разыгрывается на глазах мировой прессы, и в плане репутации он, скажем так, выставлен не в лучшем свете», — приводит слова Оуэна Chronicle Live.