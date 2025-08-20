Скидки
«Рома» и «Манчестер Юнайтед» договорились о сумме трансфера Джейдона Санчо — Ди Марцио

«Рома» и «Манчестер Юнайтед» договорились о сумме трансфера Джейдона Санчо — Ди Марцио
Комментарии

Итальянская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед» согласовали сумму трансфера вингера «красных дьяволов» Джейдона Санчо. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети X, стороны договорились о выплате в размере € 19 млн.

По данным источника, клубы также согласовали размер возможных бонусов, которые могут составить € 5 млн. Теперь римляне ожидают решение самого игрока, от которого и зависит закрытие сделки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Джейдоном Санчо, однако самого футболиста не устраивает предложение «Ромы». По данным СМИ, оклад англичанина в «МЮ» составляет € 15 млн за сезон, а «Рома» готова предложить такую сумму за весь срок пятилетнего контракта.

