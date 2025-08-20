Скидки
Луис Суарес: многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес заявил, что футболисты не снижают требований к себе, когда приезжают играть в МЛС.

«Я щедрый нападающий. Но всё равно злюсь, когда не забиваю. Я очень самокритичен и знаю, что иногда могу делать для команды больше. Иногда, из-за обстоятельств, плохой реализации, неудачных моментов — что нормально в футболе — я не могу помочь.

Если мы будем относиться к матчам так же, как на клубном чемпионате мира, то сможем выиграть Кубок лиг или Кубок МЛС. Мы очень требовательны к себе. Многие критикуют нас или думают, что футболисты в МЛС доигрывают или отдыхают, будто они в отпуске. Но вы можете видеть, что это не так.

Я по-прежнему ругаюсь на поле и горячусь, как и мои партнёры по команде. Потому что в нас заложено стремление к победе, независимо от того, где мы играем. Мы всегда будем придерживаться этого — что позволило нам достичь вершин в карьере, и мы будем продолжать в том же духе до конца», — приводит слова Суареса The Athletic.

38-летний форвард играет за «Интер Майами» с января 2024 года. За это время он принял участие в 36 матчах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года.

