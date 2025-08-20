Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер Санчо в «Рому» может не состояться по причине, ранее отпугнувшей «Ювентус» — GdS

Трансфер Санчо в «Рому» может не состояться по причине, ранее отпугнувшей «Ювентус» — GdS
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки расстаться с вингером Джейдоном Санчо. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, итальянская «Рома» заинтересована в игроке и готова удовлетворить запрос англичанина по зарплате, но трансфер всё равно может не состояться.

По данным источника, римляне готовы платить Джейдону Санчо требуемые € 9 млн за сезон, но проблемой на пути к завершению является агент, который просит высокие комиссионные: Отмечается, что ранее они отпугнули «Ювентус» и «Атлетико».

По данным СМИ, «Рома» и «Манчестер Юнайтед» уже согласовали сумму трансфера. Стороны сошлись на цене в € 19 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Материалы по теме
«Рома» и «Манчестер Юнайтед» договорились о сумме трансфера Джейдона Санчо — Ди Марцио
Материалы по теме
«Спартак» приобрёл защитника, ЦСКА — ещё одного легионера. Трансферы и слухи дня
«Спартак» приобрёл защитника, ЦСКА — ещё одного легионера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android