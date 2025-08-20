Трансфер Санчо в «Рому» может не состояться по причине, ранее отпугнувшей «Ювентус» — GdS

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки расстаться с вингером Джейдоном Санчо. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, итальянская «Рома» заинтересована в игроке и готова удовлетворить запрос англичанина по зарплате, но трансфер всё равно может не состояться.

По данным источника, римляне готовы платить Джейдону Санчо требуемые € 9 млн за сезон, но проблемой на пути к завершению является агент, который просит высокие комиссионные: Отмечается, что ранее они отпугнули «Ювентус» и «Атлетико».

По данным СМИ, «Рома» и «Манчестер Юнайтед» уже согласовали сумму трансфера. Стороны сошлись на цене в € 19 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.