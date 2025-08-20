Скидки
Экс-селекционер «Галатасарая» назначен международным шеф-скаутом «Спартака» — источник

Экс-селекционер «Галатасарая» назначен международным шеф-скаутом «Спартака» — источник
Комментарии

Бывший селекционер турецкого «Галатасарая» Эмре Дечдели назначен на должность международного шеф-скаута московского «Спартака», сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, 41-летний специалист должен был присоединиться к клубу ещё зимой, став частью новой селекционной системы, формируемой под руководством спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао, однако его переход состоялся только в августе.

Отмечается, что Дечдели будет работать не в штатной структуре клуба, а удалённо из Стамбула. Он займётся просмотром потенциальных новичков для «Спартака» из всех стран мира.

После пяти туров Мир РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает 13-е место, набрав пять очков.

