«Ньюкасл» предложил «Брентфорду» £ 35+5 млн за Йоана Висса — Джейкобс

«Ньюкасл Юнайтед» сделал новое предложение по 28-летнему нападающему «Брентфорда» Йоану Висса. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, «сороки» предложили £ 35 млн (€ 40,6 млн) и £ 5 млн (€ 5,8 млн) в качестве бонусов за трансфер игрока. Сообщается также, что сам футболист попросил свой клуб принять это предложение.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.