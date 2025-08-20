Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» предложил «Брентфорду» £ 35+5 млн за Йоана Висса — Джейкобс

«Ньюкасл» предложил «Брентфорду» £ 35+5 млн за Йоана Висса — Джейкобс
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» сделал новое предложение по 28-летнему нападающему «Брентфорда» Йоану Висса. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По информации источника, «сороки» предложили £ 35 млн (€ 40,6 млн) и £ 5 млн (€ 5,8 млн) в качестве бонусов за трансфер игрока. Сообщается также, что сам футболист попросил свой клуб принять это предложение.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
«Брентфорд» отказался продавать нападающего Висса в «Ньюкасл» — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android