«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Штурм» со счётом 5:0 в отборе Лиги чемпионов

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Команды играли на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Победу со счётом 5:0 одержали хозяева поля.

На седьмой минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт в матче. На 11-й минуте защитник Один Бёртуфт удвоил преимущество норвежцев. На 25-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес довёл счёт до крупного. На 54-й минуте хавбек Хокон Эвьен забил четвёртый мяч. На 79-й минуте нападающий «Штурма» Вильям Бёвинг поразил собственные ворота. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Ответная игра между командами пройдёт в Австрии. Клубы встретятся на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч запланирован на вторник, 26 августа. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов — 2025/2026.