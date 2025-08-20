Скидки
Будё-Глимт — Штурм, результат матча 20 августа 2025, счёт 5:0, Плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах разгромил «Штурм» со счётом 5:0 в отборе Лиги чемпионов
Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и австрийский «Штурм». Команды играли на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Победу со счётом 5:0 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
5 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Хёг – 7'     2:0 Бёртуфт – 10'     3:0 Салтнес – 25'     4:0 Эвьен – 54'     5:0 Бёвинг – 79'    

На седьмой минуте нападающий Каспер Хёг открыл счёт в матче. На 11-й минуте защитник Один Бёртуфт удвоил преимущество норвежцев. На 25-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес довёл счёт до крупного. На 54-й минуте хавбек Хокон Эвьен забил четвёртый мяч. На 79-й минуте нападающий «Штурма» Вильям Бёвинг поразил собственные ворота. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Ответная игра между командами пройдёт в Австрии. Клубы встретятся на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч запланирован на вторник, 26 августа. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в общий этап Лиги чемпионов — 2025/2026.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
