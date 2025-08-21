Скидки
Селтик — Кайрат, результат матча 20 августа 2025, счёт 0:0, Плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

Казахстанский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов
Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались шотландский «Селтик» и казахстанский «Кайрат». Команды играли на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия). Голов во встрече забито не было, итоговый счёт — 0:0.

Трансляцию этого матча можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» встречался с братиславским «Слованом». По сумме двух матчей команды сыграли со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана (4:3). Ответный матч между «Кайратом» и «Селтиком» состоится во вторник, 26 августа.

