Ориоль Ромеу близок к окончательному уходу из «Барселоны» — Marca

«Барселона» и 33-летний полузащитник Ориоль Ромеу окончательно договорились о расторжении контракта, для завершения сделки осталось уладить несколько деталей. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение. Скорее всего, это произойдёт в четверг, 21 августа. Отмечается, что Ромеу уже не тренировался в среду с партнёрами по команде.

Соглашение с «Барселоной» позволит игроку стать свободным агентом. «Сине-гранатовые» же получат возможность для регистрации Херарда Мартина.

Ромеу находится в системе «Барселоны» с 2004 года. В 2011 году испанец перешёл в «Челси», затем играл за «Саутгемптон», «Жирону», а в 2023 году вернулся в каталонский клуб. В составе основной команды «блауграны» он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

