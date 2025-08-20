Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названы трудности в переговорах «Васко да Гама» с «Зенитом» по переходу Ренана — RTI

Названы трудности в переговорах «Васко да Гама» с «Зенитом» по переходу Ренана — RTI
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны детали переговоров между санкт-петербургским «Зенитом» и бразильским клубом «Васко да Гама» по переходу центрального защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана. Как сообщает издание RTI, стороны не могут согласовать формулу сделки.

По данным источника, бразильцы заинтересованы в аренде игрока. «Зенит», в свою очередь, хотел бы расстаться с Ренаном на постоянной основе. Полноценный трансфер защитника не устраивает «Васко да Гама». Сообщается, что спортивный директор команды уже прилетел в Санкт-Петербург, чтобы попытаться прийти к решению вопроса.

Ранее издание Globo сообщило, что бразильцы переключились на игрока сине-бело-голубых после неудачи в переговорах по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. Факт переговоров подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Материалы по теме
Ренан может перейти из «Зенита» в «Васко» после того, как Куэста выбрал «Спартак» — Globo
В «Зените» подтвердили факт переговоров с «Васко да Гама» по трансферу Роберта Ренана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android