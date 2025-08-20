Названы трудности в переговорах «Васко да Гама» с «Зенитом» по переходу Ренана — RTI

Стали известны детали переговоров между санкт-петербургским «Зенитом» и бразильским клубом «Васко да Гама» по переходу центрального защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана. Как сообщает издание RTI, стороны не могут согласовать формулу сделки.

По данным источника, бразильцы заинтересованы в аренде игрока. «Зенит», в свою очередь, хотел бы расстаться с Ренаном на постоянной основе. Полноценный трансфер защитника не устраивает «Васко да Гама». Сообщается, что спортивный директор команды уже прилетел в Санкт-Петербург, чтобы попытаться прийти к решению вопроса.

Ранее издание Globo сообщило, что бразильцы переключились на игрока сине-бело-голубых после неудачи в переговорах по защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. Факт переговоров подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.