«Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались швейцарский «Базель» и датский «Копенгаген». Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, закончилась вничью со счётом 1:1.

На 14-й минуте полузащитник «Базеля» Шердан Шакири реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте защитник гостей Габриэл Перейра сравнял счёт. На 82-й минуте защитник хозяев Йонас Аджетей получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.

Ответная встреча состоится 27 августа в Копенгагене.

«Базель» провёл свой первый матч в этом отборе. «Копенгаген» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался со шведским «Мальмё». Датская команда одержала победу со счётом 5:0 по сумме двух встреч.