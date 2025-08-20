Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Базель — Копенгаген, результат матча 20 августа 2025 года, счет 1:1, Лига чемпионов 2025/2026

«Базель» и «Копенгаген» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались швейцарский «Базель» и датский «Копенгаген». Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Шакири – 14'     1:1 Перейра – 45+3'    
Удаления: Аджетей – 82' / нет

На 14-й минуте полузащитник «Базеля» Шердан Шакири реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 45+3-й минуте защитник гостей Габриэл Перейра сравнял счёт. На 82-й минуте защитник хозяев Йонас Аджетей получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду доигрывать в меньшинстве.

Ответная встреча состоится 27 августа в Копенгагене.

«Базель» провёл свой первый матч в этом отборе. «Копенгаген» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встречался со шведским «Мальмё». Датская команда одержала победу со счётом 5:0 по сумме двух встреч.

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Базель» хочет усилиться защитником «Интера» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android