«Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 0:0.

На 82-й минуте после просмотра VAR был не засчитан гол нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.

С 71-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Флорентину Луиш.

Ответная встреча между командами состоится 27 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который возглавляет Луис Энрике. В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.