В Италии потребовали отстранить сборную Израиля от турниров ФИФА и УЕФА

В Италии потребовали отстранить сборную Израиля от турниров ФИФА и УЕФА
Ассоциация тренеров Италии (AIAC) направила письмо президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине с призывом потребовать от УЕФА и ФИФА на время отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Данное обращение размещено на официальном сайте AIAC.

«После обсуждения в президиуме национальный совет ассоциации единогласно решил направить письмо Гравине и всем структурам FIGC с предложением, чтобы итальянский футбол поддержал палестинский народ, выдвинув требование к УЕФА и ФИФА о временной приостановке участия Израиля», — говорится в письме.

Сборной Италии предстоит сыграть с Израилем в группе I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года на нейтральном поле в Дебрецене 8 сентября, а затем принять их на стадионе «Фриули» в Удине 14 октября. Во время последнего матча между Италией и Израилем (4:1), который также проходил в Удине в октябре 2024 года, на стадионе были предприняты усиленные меры безопасности.

