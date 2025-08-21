Скидки
Аршавин назвал «одного из главных нападающих в РПЛ» по итогам пяти стартовых туров

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался об игре казанского «Рубина» на старте сезона-2025/2026, отметив выступления форварда команды Мирлинда Даку.

«Рубин» — дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку. Думаю, сейчас его можно назвать одним из главных нападающих в РПЛ. Также стоит отметить полузащитника Ходжу, который прогрессирует. Голкипер Ставер хорошо играет!» — поделился Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 10 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка. Даку в пяти матчах РПЛ-2025/2026 забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

