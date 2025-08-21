Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 20 августа

Во среду, 20 августа, состоялись четыре первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 20 августа:

«Фенербахче» — «Бенфика» — 0:0;

«Селтик» — «Кайрат» — 0:0;

«Будё-Глимт» — «Штурм» — 5:0;

«Базель» — «Копенгаген» — 1:1.

Ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов между данными командами пройдут 26-27 августа.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который возглавляет тренер Луис Энрике. В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.