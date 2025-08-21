«Пугающая активность «Арсенала». Журавель высказался об интересе «канониров» к Эзе

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что футболист близок к трансферу в «Тоттенхэм» за € 69 млн, но «канониры» включились в гонку за игрока после травмы форварда Кая Хаверца.

«Пугающая активность «Арсенала»! Их и так многие называют главным претендентом на чемпионство. А они, будто боясь, что их сглазят, как заведённые, намазывают свой состав вторым и третьим слоем. Покупка Эзе — это мощный апгрейд позиции левого вингера, где Мартинелли и Троссард становятся игроками подмены. Но Эзе также может сыграть и в центре, подстраховав любую из восьмёрок. Да и вообще, Эзе — это топ-игрок, чего уж говорить.

Такие покупки делают ожидание чемпионства практически осязаемым — его можно пощупать. И это на самом деле для «Арсенала«» самое страшное. В последние годы команда не показывала себя психологически устойчивой, а теперь давление достигнет самого максимума», — написал Журавель в своём телеграм-канале.