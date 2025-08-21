Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пугающая активность «Арсенала». Журавель высказался об интересе «канониров» к Эзе

«Пугающая активность «Арсенала». Журавель высказался об интересе «канониров» к Эзе
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что футболист близок к трансферу в «Тоттенхэм» за € 69 млн, но «канониры» включились в гонку за игрока после травмы форварда Кая Хаверца.

«Пугающая активность «Арсенала»! Их и так многие называют главным претендентом на чемпионство. А они, будто боясь, что их сглазят, как заведённые, намазывают свой состав вторым и третьим слоем. Покупка Эзе — это мощный апгрейд позиции левого вингера, где Мартинелли и Троссард становятся игроками подмены. Но Эзе также может сыграть и в центре, подстраховав любую из восьмёрок. Да и вообще, Эзе — это топ-игрок, чего уж говорить.

Такие покупки делают ожидание чемпионства практически осязаемым — его можно пощупать. И это на самом деле для «Арсенала«» самое страшное. В последние годы команда не показывала себя психологически устойчивой, а теперь давление достигнет самого максимума», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android