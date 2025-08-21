Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эберечи Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму» — Романо

Эберечи Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму» — Романо
Комментарии

Английский полузащитник Эберечи Эзе переходит из «Кристал Пэлас» в лондонский «Арсенал», сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, условия сделки согласованы. «Канониры» заплатят за 27-летнего Эзе £ 60 млн фунтов стерлингов (€ 69 млн).

Ранее сообщалось, что Эзе был в шаге от перехода в «Тоттенхэм» за аналогичную сумму.

В минувшем сезоне 27-летний Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» из-за травмы Хаверца нацелился на Эзе, который почти перешёл в «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android