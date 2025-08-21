Эберечи Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму» — Романо

Английский полузащитник Эберечи Эзе переходит из «Кристал Пэлас» в лондонский «Арсенал», сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, условия сделки согласованы. «Канониры» заплатят за 27-летнего Эзе £ 60 млн фунтов стерлингов (€ 69 млн).

Ранее сообщалось, что Эзе был в шаге от перехода в «Тоттенхэм» за аналогичную сумму.

В минувшем сезоне 27-летний Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эзе с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.