«Ноттингем Форест» согласовал трансфер Дугласа Луиса из «Ювентуса» — Sky Sport Italia

«Ноттингем Форест» согласовал трансфер Дугласа Луиса из «Ювентуса» — Sky Sport Italia
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы полностью согласовали сделку. Английский клуб заплатит за аренду 27-летнего бразильца € 30 млн.

Луис перешёл в «Ювентус» летом 2024 года из «Астон Виллы». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

