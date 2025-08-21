Антон Миранчук прибыл в Москву перед завершением перехода в «Динамо»

Российский полузащитник Антон Миранчук прибыл в Москву перед переходом в московское «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера россиянина в московский клуб составит около € 2 млн. В сделку также будут включены бонусы, которые могут скорректировать цену за игрока. Самому футболисту предлагается контракт на два сезона. Медосмотр состоится в ближайшие дни в Москве.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.