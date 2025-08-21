Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы всё сами понимаете». Миранчук — о причине приезда в Москву

«Вы всё сами понимаете». Миранчук — о причине приезда в Москву
Комментарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о целях приезда в Москву. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в московское «Динамо».

— Относительно недавно виделись. Вы соскучились, и я соскучился (улыбается).

— Какие цели у вас в Москве?
— В эти игры не надо играть. Вы всё сами понимаете. Пока не могу комментировать и оглашать какие-то детали. Не хотелось бы высказываться заранее, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По данным СМИ, сумма трансфера россиянина в московский клуб составит около € 2 млн. В сделку также будут включены бонусы, которые могут скорректировать цену за игрока. Самому футболисту предлагается контракт на два сезона.

Материалы по теме
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android