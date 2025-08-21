«Вы всё сами понимаете». Миранчук — о причине приезда в Москву

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук ответил на вопрос о целях приезда в Москву. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в московское «Динамо».

— Относительно недавно виделись. Вы соскучились, и я соскучился (улыбается).

— Какие цели у вас в Москве?

— В эти игры не надо играть. Вы всё сами понимаете. Пока не могу комментировать и оглашать какие-то детали. Не хотелось бы высказываться заранее, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По данным СМИ, сумма трансфера россиянина в московский клуб составит около € 2 млн. В сделку также будут включены бонусы, которые могут скорректировать цену за игрока. Самому футболисту предлагается контракт на два сезона.